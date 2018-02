Muore all'improvviso durante un massaggio: attività abusiva, aperta un'inchiesta

Sabato 24 Febbraio 2018, 12:01 - Ultimo aggiornamento: 24-02-2018 18:14

Una morte improvvisa durante un massaggio olistico. Sul decesso di, 62 anni, di, la Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo di indagine che dovrà vagliare anche eventuali ipotesi colpose. Il decesso risale a giovedì. L'uomo, titolare di un negozio di batterie a San Donà di Piave, aveva prenotato un massaggio a San Vito al Tagliamento, durante la pausa pranzo, in un appartamento che si trova in piazza del Popolo. Era arrivato in macchina verso mezzogiorno e mezzo. La massaggiatrice - una donna di origini colombiane che ha 54 anni - lo aveva fatto stendere a pancia in giù. Aveva cominciato il massaggio dai piedi, ma mentre gli massaggiava le gambe si è resa conto che il cliente aveva qualche difficoltà respiratoria. Tutto è successo rapidamente. L'uomo ha smesso di respirare, la 54enne ha cercato di soccorrerlo, ha quindi chiamato un'ambulanza. I soccorritori hanno utilizzato anche il defibrillatore, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano.