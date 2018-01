Professore arrestato per molestie: «Rapporto consenziente, ero innamorato. Scusate»

«È tutto vero quello che è successo, ma io ero innamorato di lei. Una cosa del genere non mi era mai successa in 25 anni di insegnamento. È stato un rapporto consenziente». Così il professore, arrestato a Roma per, si è difeso davanti al gip nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Nel corso dell'interrogatorio, il docente ha aggiunto che «farebbe qualsiasi cosa per potere tornare indietro», riferisce il suo difensore.«Chiedo scusa a tutti, a cominciare dai genitori della ragazza. Ho tradito me stesso, gli studenti, i miei colleghi e l'istituto», ha detto il docente difeso dall'avvocato Fabio Lattanzi, nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Il docente, accusato di aver abusato sessualmente di una studentessa 15/enne al liceo 'Massimo', rispondendo alle domande del magistrato ha ammesso i fatti che gli sono contestati dalla Procura di Roma, sostenendo però che il rapporto con la ragazzina era consenziente.«È prostrato, per questa vicenda ha già tentato il suicidio». Così Fabio Lattanzi, difensore dell'insegnante del liceo 'MassimO' di Roma, Massimo De Angelis, al termine dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip nel carcere di Regina Coeli. L'uomo è. Le indagini erano partite dopo una denuncia presentata dai genitori, insospettiti da una serie di messaggi trovati sul telefono della minore. La ragazzina ha ammesso con i genitori di avere avuto contatti intimi con il docente in un'aula del 'Massimo', nel corso di lezioni private.