Massimo Melis, ucciso in auto ad Halloween: fermato il presunto assassino

Una persona è stata fermata dalla polizia a Torino nel corso delle indagini sull'omicidio commesso la sera di Halloween. Il caso è quello di Massimo Melis, operatore della Croce Verde ucciso con un colpo di pistola alla tempia nella sua automobile parcheggiata in via Gottardo, alla periferia della città, lo scorso 31 ottobre. Il sospettato è stato interrogato a lungo.

Ucciso in auto

La notizia è stata anticipata dal quotidiano «La Stampa». Melis era stato ucciso nella propria auto parcheggiata in via Gottardo, in zona Barriera di Milano, subito dopo avere accompagnato a casa un'amica. In un primo momento le indagini non avevano escluso l'ipotesi che l'aggressore fosse un conoscente della donna. Non sono però mai state trascurate ipotesi alternative: dalle testimonianze raccolte dagli investigatori risulta che avesse avuto dei problemi con gli inquilini di un appartamento di sua proprietà.

Ucciso da un revolver

Un proiettile con un calibro indicato in gergo come '38-357', o 38 special, sparato da un revolver. Ô stato questo a uccidere, domenica sera a Torino, il 52enne Massimo Melis, l'autista della Croce Verde trovato senza vita nella sua auto parcheggiata in uno spiazzo in via Gottardo. In ambienti investigativi si osserva che l'arma utilizzata è piuttosto semplice da usare e anche da reperire.

Oggi i funerali

Si svolgeranno oggi a Torino i funerali di Massimo Melis. A renderlo noto la Croce Verde, dove l'uomo lavorava come autista e soccorritore, con un post sulla pagina Facebook. «Siamo tutti solcati da una ferita profonda e ci stringiamo in un abbraccio che unisce la nostra associazione e la famiglia di Massimo - scrivono - Sabato potremo salutarti come meriti e lasciare che il nostro affetto per te sostituisca ogni ulteriore parola superflua. Ti vogliamo e ti vorremo bene per sempre».