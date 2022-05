Massimo Patelli, tragedia alla regata: velista colpito in testa dal boma muore annegato

Il boma lo ha colpito alla testa tramortendolo e facendolo finire in acqua. In mare non è riuscito a riprendersi. È morto così un velista ieri nelle acque che costeggiano Livorno. La tragedia è avvenuta durante una regata nell'ambito della Settimana velica internazionale. La vittima, Massimo Patelli, era un velista esperto. L'uomo, secondo quanto si è appreso (ma la ricostruzione dei fatti ieri sera era ancora al vaglio delle forze...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati