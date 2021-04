Ingerisce candeggina, un uomo soccorso e trasportato in gravi condizioni a Torrette

MATELICA - Allarme questa mattina intorno alle 6 a Matelica dove un uomo è stato trovato a terra in via Circonvallazione. Subito è stato soccorso dall'ambulanza e viste le gravi condizioni è stato deciso per lui il trasporto all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Stando a quanto si è appreso l'uomo avrebbe ingerito candeggina. Come si diceva per lui si sono attivati subito i soccorsi sanitari e c'è stato il conseguente trasferimento d'urgenza a Torrette.

