Matera Christmas Village: fino al 6 gennaio la magia del Natale in piazza Vittorio Veneto

Il primo fine settimana del Matera Christmas Village, in piazza Vittorio Veneto accanto ai Sassi, è trascorso all’insegna di un grande successo di pubblico. Il più bel villaggio di Natale del sud, che colorerà Matera ininterrottamente fino al 6 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 24.00, ha conquistato tutti tra prodotti tipici e di artigianato di qualità e un calendario di spettacoli adatto alle grandi occasioni. Organizzato dall’associazione Italia Eventi, rientra nel bando destinazione Matera, ed è patrocinato dal comune di Matera, dalla Pro Loco Basilicata e della Pro Loco Matera.

Un evento nell’evento che si arricchisce di artisti di strada, zampognari, sbandieratori, nonché delle artistiche e bellissime luminarie. L’atmosfera è di quelle tipiche: casette in legno e una colonna sonora natalizia in filodiffusione su tutto il percorso. Un luogo magico, soprattutto per i più piccoli, i quali possono scegliere di far visita a Babbo Natale nella sua casa, aperta dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00, in compagnia degli elfi.

Non mancheranno le foto con Babbo Natale, la sua banda con le majorette, concerti e tanta animazione dedicata a loro. Dopo Capodanno arriverà anche la Befana, ma il clima sarà sempre dei più frizzanti grazie agli sbandieratori, alle zampogne, ai canti natalizi, alle luminarie, ai gruppi di musica ed ai canti popolari. Preziosa, e sempre di grande fascino, la presenza del Teatro dei burattini di Giò Ferraiolo con spettacoli unici: voci, musica e personaggi della tradizione.

A pochi passi da uno dei Patrimoni italiani Unesco, l’iniziativa ha riservato grande spazio anche ad una serie di appuntamenti con le associazioni locali. «Tra i nostri obiettivi c’è quello della socializzazione e della solidarietà, raggiungibili nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e necessariamente in collaborazione con le associazioni locali che si fanno portavoce di importanti raccolte fondi per iniziative meritorie e di volontariato», commenta il presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo.

Oggi, tra le altre cose, sia in mattinata che nel pomeriggio sarà possibile godere del teatro dei burattini di Giò Ferraiolo, che replicheranno negli stessi orari anche sabato e domenica. Sabato mattina, invece, alle ore 11.30 i Tarantica - gruppo di musica popolare con canti, fiati, tamburi di Matera - coinvolgerà i presenti con il loro ritmo antico e ipnotico. Alle ore 18.00 sarà la volta degli artisti di strada La Caposciuc di Matera.

Domenica, a partire dalle ore 11.00, sarà possibile godere dello spettacolo che regalerà il gruppo storico I Normanni di Luceria, tra rievocazioni storiche, cortei, tamburi imperiali e sbandieratori. Alle ore 17.00 torneranno a rallegrare il grande pubblico gli artisti di strada La Caposciuc di Matera. Il Matera Christmas Village resta aperto tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 24.00. Tutti i fine settimana e nei giorni di festa spazio ad un ricco calendario di eventi e di spettacoli unici.