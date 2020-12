Matera, tenta di uccidere il compagno e di rapinarlo sotto l'effetto di droga e alcool

È stata arrestata in flagranza di reato una donna marocchina di 42 anni, sorpresa nel tentativo di assassinare il compagno. È successo a Pisticci, in provincia di Matera. Le accuse vanno dal tentato omicidio alla tentata rapina e di porto abusivo di armi da sparo. La donna da circa due mesi frequentava la vittima, un uomo di Pisticci 70enne e vedovo. Negli ultimi tempi, però, aveva iniziato a mostrare dipendenze da sostanze alcoliche e in alcuni casi anche da sostanze stupefacenti, tanto da incrinare il rapporto con il compagno.

Le frequenti discussioni che ne sono derivate hanno raggiunto l’apice nel pomeriggio di ieri, quando dopo aver pranzato insieme nell’abitazione dell’uomo, la marocchina, in preda all’alcool, dopo l’ennesimo litigio, si è impossessata di una pistola detenuta dal compagno, lasciata incustodita in un mobile del salotto; subito dopo è uscita di casa e si è diretta in strada con l'intento di suicidarsi. Raggiunta dall’uomo in autovettura, ha iniziato a esplodere dei colpi che hanno colpito la parte laterale sinistra della vettura, lato guidatore, ad una distanza inferiore ai dieci metri.

Immediatamente dopo, ha raggiunto nuovamente l’abitazione dell’uomo, dove inseguita da quest’ultimo, sempre armata, lo ha minacciato di consegnarle alcuni gioielli appartenenti alla defunta moglie, custoditi in un armadietto. L’uomo, approfittando di un attimo di distrazione, è riuscito a divincolarsi e a raggiungere la strada provinciale dove ha atteso l’arrivo del personale di Polizia e dei Carabinieri. La donna era in evidente stato di agitazione per uso di alcool e droga. Prima si è seduta sui gradini delle scale dell’abitazione e puntandosi la pistola alla tempia, ha minacciato di suicidarsi; subito dopo si è barricata in casa.

I poliziotti e i carabinieri intervenuti sono riusciti a farla desistere e a convincerla a disfarsi della pistola che è stata immediatamente recuperata. Accompagnata presso l’Ospedale di Policoro a bordo di autoambulanza del 118, i sanitari le hanno riscontrato intossicazione da alcool e cocaina. Su disposizione del magistrato, è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Pisticci. Il compagno è stato denunciato per omessa custodia di armi.

