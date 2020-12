Maternità surrogata: la Consulta vieta alla madre biologica di intervenire sul figlio dei due papà

La Consulta ha stabilito che - al giudizio di legittimità sul caso del bimbo figlio di due papà - non potrà partecipare anche la donna che ha portato avanti la gravidanza. La Corte ha dichiarato - infatti - che è inammissibile la richiesta della cosiddetta «madre gestazionale» di intervenire sulle questioni di legittimità sollevate dalla Cassazione. In particolare sulle norme che impediscono - in Italia - la trascrizione nell'atto anagrafico del nome del papà non biologico. Questo nel caso in cui il bambino sia nato all'estero con la pratica della maternità surrogata. Il giudizio è fissato per il 27 gennaio prossimo.

