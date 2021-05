Salento, il Covid uccide una mamma 48enne: lascia marito e tre figli

Il Covid strappa una mamma ai suoi tre figli: non ce l'ha fatta Patrizia Martignano, 48enne di Matino, nel Salento, morta la scorsa notte per le conseguenze dell'infezione da Sars-Cov2 che non le ha lasciato scampo. Nonostante la giovane età, il quadro clinico della donna è andato peggiorando fino all'esito fatale. Originaria di Parabita, risiedeva a Matino con il marito e i tre ragazzi nati dalla loro unione.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati