Domenica 3 Giugno 2018, 13:37 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 13:37

Solo un anno fa avevano festeggiato il loro matrimonio davanti ad amici e parenti, sull'onda dell'entusiasmo per la strada aperta alle coppie omosex dalla legge Cirinnà, ma oggi due donne vicentine, di 35 e 40 anni, si si sono arrese alla fine di quell'amore e hanno chiesto al Tribunale lo scioglimento del vincolo dell'unione civile (non ci sono gli alimenti). Le due - riferisce il Corriere del Veneto - hanno già trovato l'accordo sulla suddivisione della casa, che avevano acquistato assieme, e anche sull«affidò congiunto dei due animali domestici, un cane e un gatto, che vivranno rispettivamente con ciascuna di loro. La (ex) coppia è già comparsa in Tribunale e attende solo che il giudice depositi il provvedimento.