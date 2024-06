«Spero di venire presto da voi». A pronunciare queste parole, nel giorno della festa della Repubblica, il presidente Sergio Mattarella, che ha accolto ai giardini del Quirinale i bambini dell’Associazione Gioventù Cattolica di piazza Mercato. Una delegazione di minori seguiti dalla onlus è arrivata nella capitale per incontrare il capo dello Stato e invitarlo a far loro visita a Napoli.

«Quando verrà a trovarci»? è stata la richiesta rivolta a Mattarella, a cui hanno fatto dono di un busto di San Gennaro realizzato da Alessandro Flaminio, uno dei maestri che seguono i laboratori dell’associazione. «Ci organizzeremo per venire da voi»: ha risposto più o meno così il presidente Mattarella ai bambini di Assogioca. I bimbi sono stati in visita ai giardini della sede istituzionale su invito del presidente della Repubblica in occasione della Giornata per le fasce deboli.

La storia

Un gruppo di bambini nati nel cuore dei quartieri popolari di Napoli, in rappresentanza delle centinaia di minorenni che la onlus segue nei vari centri didattici, provenienti dalle zone di piazza Mercato, Forcella, Montesanto, Materdei e Miracoli. Zone “calde” in quanto particolarmente difficili, dove spesso i ragazzini crescono abbandonati a loro stessi, in contesti sociali e culturali a rischio. Attualmente Assogioca ha in carico oltre 400 bambini, dal lunedì al venerdì, che vengono coinvolti nelle attività di recupero scolastico e laboratoriali tra cui vi sono quelle teatrali, musicali (in particolare di percussioni) e sportive. «Non ultimo è quello realizzato di recente, un vero e proprio campo di calcio in piazza Mercato di 800 metri quadrati - ricorda il presidente dell’associazione, Gianfranco Wurzburger - che ha visto la partecipazione di oltre mille tra bambini e ragazzi, poiché sono stati invitati tutti gli alunni delle scuole del territorio, oltre ai giovani adulti». Un’esperienza che ha consentito di riqualificare non solo la zona del cosiddetto Decumano del mare, ricca di tesori storico-artistici come il complesso di Sant’Eligio.

Ma che rappresenta una valida alternativa alla criminalità che spesso recluta giovanissime leve per i suoi traffici illeciti. Un modello virtuoso di educazione per i bambini di aree a rischio che, due giorni fa, è stato illustrato a Mattarella. «Siamo felicissimi dell’opportunità che ci è stata data di partecipare all’iniziativa nel giorno della festa della Repubblica - continua Wurzburger - e di avere avuto un contatto diretto col presidente, che ha accolto con gioia e calore umano i nostri piccoli».

“La piazza di Masaniello ti aspetta”: mostrando e leggendo la frase scritta su un cartellone colorato una bimba di Assogioca ha invitato ufficialmente Mattarella a ricambiare la visita e venire nel loro quartiere. In particolare nella piazza simbolo del Mercato, dove c’è la storia della città, dove ci sono le vestigia di personaggi rimasti impressi nella memoria collettiva come Tommaso Aniello d'Amalfi, il capopopolo che fu protagonista della rivolta che nel 1647 vide la popolazione napoletana insorgere contro la pressione fiscale imposta dal governo vicereale spagnolo. Così tra selfie, doni e sorrisi sono state tante le emozioni che il “numero uno” del Quirinale ha regalato ai bimbi e ai volontari venuti da Napoli.

La promessa

Ma tra tutte la promessa che gli hanno strappato: venire presto a visitare la loro sede e quella piazza divenuta simbolo del riscatto e della rinascita. «Speriamo di organizzarci per venire», ha infatti risposto sorridendo Mattarella alla piccola che è stata delegata a fargli la specifica richiesta.

«Per i nostri bambini è stato un momento bellissimo, che non dimenticheranno facilmente - ha aggiunto Wurzburger - e che assume un valore ancor più significativo, visti gli sforzi che stiamo facendo per rilanciare piazza Mercato, soprattutto con una operazione di rigenerazione urbana. Per loro è importante, perché sarebbe una visita storica, in quanto non è mai venuto nessun presidente della Repubblica in questa parte della città. La sua visita darebbe un messaggio di grande attenzione».