Mattarella compie 79 anni: da Conte a Meloni, l'hashtag #auguripresidente vola sui social

Pare che il più lesto sia stato Conte. Siccome nessuno lo ferma più, dopo lo scatto di Bruxelles, il premier ha anticipato tutti a precipitarsi al telefono e a chiamare il Colle: «Tanti auguri presidente». Sergio Mattarella compie 79 anni e nel Pd quasi ci si commuove mentre i big - compreso quelli che al prossimo giro vogliono essere i successori dell’attuale inquilino del Colle - si precipitano a dirgli auguri auguri auguri. Nicola Zingaretti ha personalmente comunicato a Mattarella la propria gioia per il suo compleanno ma questo non poteva bastare. Allora ecco anche un comunicato ad hoc firmato Nazareno per onorare Super Sergio: «Una guida fondamentale per la nostra Repubblica, soprattutto in questi mesi così difficili. Un prezioso riferimento istituzionale ma anche civile e morale. Da tutte e tutti noi democratici: buon compleanno Presidente Mattarella!».

LEGGI ANCHE Recovery Fund, Mattarella accoglie Conte: «Soddisfazione per l'accordo, ora avanti con gli interventi»

Buon compleanno da tutte le democratiche e tutti i democratici al Presidente #Mattarella pic.twitter.com/jg489GwZbO — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) July 23, 2020

Buon #compleanno, Presidente #Mattarella: grazie per il suo equilibrio e la sua saggezza. pic.twitter.com/mYemURDI9G — David Sassoli (@DavidSassoli) July 23, 2020

Ultimo aggiornamento: 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buon compleanno anche fa. Nel pomeriggio dovrebbe telefonare al Colle anche. E via così. I 5 stelle, gli italo vivisti di Renzi, i ministri che lo chiamano direttamente comee i ministri soprattutto Grillini - daallae gli altri - che twittano e spengono idealmente le candeline insieme a Mattarella, riconosciuto padre della patria in maniera multipartisan. Lui però stasera festeggerà in famiglia, con figli e nipotini. Sobriamente.Molti sono semplici auguri per Mattarella, tanti i ringraziamenti e tra questi alcuni ricordano, con un sorriso, il video fuorionda in cui il presidente faceva notare di non essere potuto andare dal barbiere, come ogni italiano, a causa del lockdown. Chi inneggia a Sergio «vero difensore della Costituzione», chi gli chiede di ricandidarsi al Quirinale quando il settennato sarà finito, chi posta la foto di lui in solitudine in 25 aprile all’Altare della patria mentre l’Italia combatteva fa casa contro il Covid. E lui mano nella mano davanti alla foiba di Basovizza con il presidente sloveno? Altra immagine prediletta da molti per i 79 anni del Capo dello Stato.Su twitter gli hashtagsono già ai primi posti nelle tendenze e nessuno evita di dire la sua: «Grazie Presidente». Firmato, chiunque. E questo è un buon segno di attaccamento popolare alla partita e a chi la rappresenta al massimo grado.E i presidenti regionali, come, ringraziano e mandano auguri. E i presidenti e vicepresidenti di Camera (la) e Senato abbracciano da lontano Mattarella, così come il presidente del Parlamento europeo,. È qui la festa, oggi è il giorno. E l’Italia che sembra scampata a un pericolo mortale - restare senza fondi europei, dover combattere ad armi nude contro le conseguenze economiche della crisi sanitaria - vede anzitutto in Mattarella, per la stima e l’ascolto che riscuote a livello internazionale - la figura decisiva al salvataggio e alla ripartenza. Dunque mai come in questo momento, si sentono tutti di fargli gli auguri.