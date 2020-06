Mattarella: «Partecipazione politica sul web non matura»

Mattarella, richiamo alla responsabilità. Il presidente della Repubblica afferma che si avverte una diffusa voglia di futuro. «Nessuno meglio delle giovani generazioni può interpretarla. La pandemia ha colpito duramente nelle società di tutto il mondo. E questo richiama la responsabilità di tutti nell'adoperarsi per prospettive migliori», dichiara. «Rivolgo un ringraziamento al ministro Spadafora, ai relatori e a tutti i giovani coinvolti in questa maratona web. Una iniziativa preziosa e innovativa, con la quale i giovani, con le loro prospettive, le loro speranze, le loro difficoltà», sottolinea infine il capo dello Stato.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto in apertura della maratona digitale "Quale Futuro" organizzata dal ministero per le Politiche Giovanili e Attività Sportive​. «Le grandi trasformazioni politiche e sociali, intervenute negli ultimi decenni, hanno in qualche modo affievolito i canali tradizionali di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Un divario sempre più evidente che è stato in parte surrogato dalla massiccia presenza dei nuovi mezzi di comunicazione fondati sull'utilizzo del web ; che, peraltro, non ha ancora trovato un punto adeguato di maturazione».