Trovato morto in garage: Matteo oggi doveva festeggiare il compleanno

Stroncato da un malore il giorno prima del suo compleanno. Matteo Chini avrebbe spento 45 candeline oggi, 6 marzo. Ma un tragico destino gli ha negato questa gioia. Il corpo del coneglianese, ispettore Inail e sportivo appassionato è stato ritrovato esanime ieri mattina nell'androne del garage della palazzina di via Lazzarin a Conegliano, in cui abitava insieme alla moglie. Chini venerdì sera aveva disputato un torneo di tennis a Villorba ed era rientrato a tarda sera. Ad accorgersi del corpo accasciato sono stati altri inquilini: hanno chiamato subito il 118. Ma per il 44enne non c'era ormai più nulla da fare. Il cuore aveva smesso di battere. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia del commissariato di polizia di Conegliano.

APPROFONDIMENTI ABANO TERME Malore in Tangenziale, si schianta con la Fiat 500 storica contro un... LATINA Matteo Pietrosanti morto su un campo di calcio, il dolore della...

Laureato in Ingegneria meccanica a Trieste, lavorava all'Inail. Lo sport era la sua grande passione: praticava soprattutto ciclismo e tennis. Sposato con Ilaria, non aveva figli e purtroppo ha avuto la stessa sorte del padre, anche lui mancato per problemi cardiaci. La moglie ha scelto di donare gli organi. La morte improvvisa di Chini ha suscitato sgomento e cordoglio nel Coneglianese, dove Chini era molto conosciuto.