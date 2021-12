Tragedia al ristorante: un 49enne è morto soffocato da un boccone di cervo durante una cena in compagnia in un locale di Valdagno (Vicenza) "alla Chiesetta del Muccion". Vittima, lunedì sera verso le 20, Matteo Dal Molin, 49 anni, barista al «Pecora nera» di Valdagno. Era al tavolo assieme alla compagna e ad una coppia di amici quando è sbiancato in viso e si è accasciato.

