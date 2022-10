Matteo Manna, ritrovato il ragazzo di 15 anni scomparso a Roma, l'annuncio dei familiari: «E' a casa»

«Ore 4.35, Matteo è tornato a casa ...grazie per tutte le condivisioni e per il sostegno...è stata una giornata terribile ma grazie a voi ora è tutto sereno». Hanno tirato un sospiro di sollievo i familiari di Matteo Manna, il ragazzo di 15 anni scomparso da ieri pomeriggio, che hanno annunciato sui social di aver ritrovato il giovane di Centocelle. L’ultima volta Matteo era stato visto salire sul treno a Fiera di Roma. Era uscito di casa ieri mattina presto, salutando la madre intorno alle 6.30, ma non era andato a scuola. Era arrivato fino a Fiumicino per incontrare la ragazza. Insieme avevano trascorso la mattinata, poi lei lo aveva accompagnato alla stazione Fiera di Roma. Non è chiaro, però, se da lì Matteo ha preso il treno o se si sia allontanato a piedi.

Da lì, con i mezzi pubblici, sarebbe dovuto rientrare nel suo quartiere. Invece, da quel momento nessuno aveva saputo nulla di lui. Fino a ieri notte, quando alle 4.35 Matteo è tornato a casa per la gioia dei suoi genuitori che hanno potuto riabbracciarlo.

