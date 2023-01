Lorenza Alagna, figlia di Matteo Messina Denaro: «Non voglio sapere niente»

Si dovrebbe chiamare Lorenza Messina Denaro perché lei è la figlia di Matteo Messina Denaro. Ma ha deciso che può fare a meno di quel cognome scomodo. Lorenza Alagna, figlia di Francesca Alagna, ha deciso di scavare un bivio per portarsi, per quanto possibile, lontano dalle vicende del padre.

«Non voglio saperne niente», dice Lorenza Alagna raggiunta a Castelvetrano dai cronisti del Fatto quotidiano. Lorenza Alagna non ha mai conosciuto il padre Matteo Messina Denaro.

Non vuole saperne niente. I media di tutto il mondo danno la notizia dell'arresto di suo padre con dettagli, foto, appronfondimenti, congetture, ricostruzioni sugli ultimi trent'anni che hanno caratterizzato la sua latitanza. Ma lei ci tiene a mostrare che non c'è coinvolgimento, non c'è curiosità, che lei è altro rispetto al boss stragista.

Se ha deciso di amputarsi il cognome, il nome di battesimo - pure quello non si sceglie - è rimasto tale. Lorenza si chiama così perché porta il nome della nonna Lorenza Santangelo, la moglie di don Ciccio, Francesco Messina Denaro, il padre del boss arrestato nella clinica Maddalena di Palermo dai carabinieri del Ros.

Non si sono mai conosciuti padre e figlia. Lorenza è il frutto della relazione con Francesca Alagna, sorella del commercialista di fiducia dell'ex patron della Valtur, Carmelo Patti, sospettato di essere un prestanome del padrino. «Non conoscere i propri figli è contro natura», scriveva Alessio, alias Matteo Messina Denaro che ha fatto strangolare e sciogliere nell'acido il figlio di un pentito. Scriveva di Lorenza a Svetonio, alias Antonino Vaccarino, in una corrispondenza poi finita sotto gli occhi degli investigatori che lo hanno cercato in tutti questi anni.

Ma chi è Lorenza Alagna? Si sa che ha vissuto a Castelvestrano con la mamma. Nel 2013 compie 18 anni e dopo la maturità al liceo scientifico si iscrive all'università allontanandosi dalla casa di famiglia dove aveva vissuto fino a quel momnento. Oggi ha 27 anni e il 14 luglio 2021 ha avuto un bambino, con un giovane che lavora a Selinunte, che non porta il cognome Messina Denaro.

«Quanto vorrei l’affetto di una persona e purtroppo questa persona non è presente al mio fianco e non sarà mai presente per colpa del destino...», scrisse una volta sul suo profilo Facebook Lorenza Alagna. Si riferiva al padre? Il magistrato Roberto Tartaglia provò a chiederle notizie senza successo. Anche i giornalisti del Tg2 provarono a parlare con Lorenza anni fa ma lei oppose la stessa resistenza di questi giorni: «Non voglio stare sotto i riflettori! Dovete fare finta che io non esisto», disse.

