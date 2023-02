Matteo Messina Denaro firma il verbale d'arresto, le nuove foto inedite del padrino scattate il giorno della cattura

Matteo Messina Denaro, con ancora addosso il montone che è diventato un simbolo, firma il verbale dell'arresto il 16 gennaio 2023. È la scena raccontata dalle nuove foto inedite del padrino di Cosa Nostra, da un mese rinchiuso nel carcere dell'Aquila. I carabinieri del Ros hanno diffuso i nuovi scatti di quella giornata storica.

In quei momenti così importanti l'ex latitante si trovava all'interno dell'aeroporto di Boccadifalco. Stava firmando il verbale di cattura, prima di essere trasferito nel carcere dell'Aquila, dove si trova attualmente in regime di 41 bis e dove passerà presumibilmente il resto della sua vita.

Matteo Messina Denaro si sta curando per il tumore al colon. Davanti alla sua cella è stato realizzato un ambulatorio ad hoc di fronte alla sua cella dove è detenuto in regime di 41 bis, l'ex superlatitante arrestato a Palermo il 16 gennaio nella clinica privata dove era in cura per un tumore, ha ricevuto la terapia assistito da un oncologo, un anestesista e una infermiera, tutti e tre dell'ospedale San Salvatore de L'Aquila.