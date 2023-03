Messina Denaro e il tumore, come sta: «Ha finito il ciclo di chemio». L'ambulatorio di fronte alla sua cella

Come sta davvero Matteo Messina Denaro, il superboss di Cosa Nostra - latitante per 30 anni e arrestato il 16 gennaio scorso - malato di tumore? Secondo a quanto emerge da fonti mediche in riferimento alle sue condizioni di salute, le cure nei suoi confronti «stanno continuando come da programma e lo stato di salute è buono compatibilmente alla malattia».

Il boss è rinchiuso dal 17 gennaio nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila. L'ex superlatitante, affetto da un tumore al colon, è stato preso in carico dal reparto di oncologia dell'ospedale San Salvatore diretto dal prof Luciano Mutti.

Messina Denaro ha sostenuto sedute di chemioterapia nell'ambulatorio allestito nel carcere proprio di fronte alla sua cella. Attualmente, secondo quanto si è appreso, il boss ha terminato il ciclo di chemio e sta assumendo farmaci. Nei giorni scorsi, tra ingenti misure di sicurezza, è stato trasferito all'ospedale aquilano per effettuare una tac di controllo ed un elettrocardiogramma.