Matteo Piantedosi è il nuovo prefetto di Roma

Sarà. Napoletano, classe '63, Piantedosi è stato nominato prefetto nell'agosto 2011 e destinato a Lodi. A Bologna nel 2017, l'anno successivo è stato chiamato al Viminale come, ruolo che ha ricoperto anche dopo il cambio di governo nel gabinetto di«Auguri di buon lavoro a Matteo Piantedosi, nominato oggi nuovo prefetto di Roma. Pronti a collaborare per il bene dei cittadini. Ringrazio Gerarda Pantalone per il lavoro svolto per la nostra città». Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.