Salvini a Foggia: «Contro il caporalato droni sui campi e svuoteremo i ghetti»

Mercoledì 8 Agosto 2018, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 08-08-2018 09:32

dal nostro inviatoFOGGIA Il governo sbarca a Foggia. Per un giorno. «Ma torneremo presto», dicono, separatamente, sia il premier Conte sia il vicepremier Salvini. E la lotta al caporalato, al lavoro che uccide nei campi, allo sfruttamento dei neri da parte della mafia del pomodoro, a vicende come la strage dei 16 immigrati in questo inferno di disumanità, diventa una delle urgenze dell'esecutivo giallo-verde. Anche la Procura indaga e sue due fronti. Per accertare la dinamica del terribile incidente stradale (l'autista del tir che si è scontrato con il furgone carico di braccianti è convinto che il conducente delvan abbia avuto un colpo di sonno: «Al 99,99% dormiva. Non può essere stata una distrazione momentanea») e per capire se c'è stata una intermediazione illecita nel lavoro: lo sfruttamento, appunto.