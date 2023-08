Mattia Aguzzi incontra la piccola che ha salvato “al volo” dal quinto piano: «Felice di sapere che sta bene»

Mattia Aguzzi, 37 anni, impiegato di banca con la passione per la palestra, ha salvato la vita a Frida, la bimba di 3 anni precipitata dal quinto piano, in via Nizza, a Torino. Come? «Prendendola al volo», o meglio, attutendo la caduta. L'uomo porta sul petto la medaglia dell’eroe ma non abbandona il tipico aplomb torinese e la sua umiltà: Mattia si è recato nell'ospedale dove è ricoverato la bambina per farle un saluto e un augurio di pronta guarigione. Un incontro breve ma emozionante: un lungo abbraccio con la mamma della piccola e poi gli innumerevoli ringraziamenti della donna nei confronti del salvatore torinese.

Un supereroe umile

Il 37enne l’ha afferrata al volo, ha impedito che «rimbalzasse» via dal suo petto trattenendola in un abbraccio, la sua fidanzata Gloria, poi, ha chiamato i soccorsi. La bimba ha incontrato il suo salvatore in ospedale, dove è stata ricoverata subito dopo la caduta per precauzione anche se non ha riportato danni.

«Credo che non abbia ancora realizzato il pericolo che ha corso», spiega Mattia che poi continua: «Sono contento di sapere che sta bene spero che questa famiglia possa recuperare al più presto la serenità». La bimba intanto resta ricoverata presso il reparto di Chirurgia pediatrica (diretto dal dottor Fabrizio Gennari) dell'ospedale infantile Regina Margherita.

Data la serietà dell’incidente, i medici hanno deciso che resti ancora in osservazione per ripetere una serie di esami e valutazioni strumentali prima di tornare alla vita di tutti i giorni, come se questa brutta esperienza non fosse mai accaduta.