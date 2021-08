Esce di strada con la sua Yamaha, 26enne morto sul colpo

PORTO VIRO - Dopo la tragedia di poche ore prima ad Ariano Polesine, costata la vita a un 24enne, ancora un incidente mortale sulle strade del Polesine con coinvolto un altro giovane motociclista, accaduto verso le 17 a Ca' Pisani, nel comune di Porto Viro. A perdere la vita Mattia Barbon, 26 anni, adriese.

Il giovane, che era in sella alla sua Yamaha Fz6, tra Contarina e Porto Levante ha perso il controllo del mezzo per cause da appurare. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Porto Tolle, il 118 da Porto Viro e l'elisoccorso da Padova, ma c'era nulla da fare.

LA VITTIMA