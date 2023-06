Mattia Esposito scomparso a Roma, il 17enne era uscito per andare a scuola e non è più rientrato. La mamma: «Aiutatemi»

Mattia Esposito è scomparso da Centocelle: del diciassettenne non si hanno più notizie da martedì scorso 30 maggio. Sono ore d'apprensione per i famigliari, che non vedendolo più rientrare, preoccupati per la sua prolungata assenza da casa, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. Amici e parenti hanno pubblicato un annuncio sui social network e una sua foto: l'appello è rivolto a chiunque lo avesse visto, di contattare immediatamente le forze dell'ordine e segnalarne l'avvistamento.

L'appello

«Di Mattia non si hanno più notizie da ieri mattina – scrive la mamma di una sua compagna di classe su Facebook – si è allontanato da casa per andare a scuola, ma non ci è mai arrivato.

Aiutateci per favore, siamo preoccupati". La mamma ha pubblicato un post con i suoi contatti: "Mio figlio Mattia, 17 anni. È magro. Non ha dormito a casa e non so dove sia. Aiutatemi. È uscito ieri alle 8 da casa, non è andato a scuola . Il mio contatto: 3898438134»