Dopo 8 giorni di ricerche è stato rinvenuto il corpo del piccolo Mattia Luconi, il bambino di 8 anni disperso dopo l'alluvione che ha sconvolto le Marche. Il cadavere è stato ritrovato dai carabinieri in un terreno nel Comune di Trecastelli: era completamente avvolto dal fango e in avanzato stato di decomposizione, per questo sarà necessario procedere al riconoscimento ufficiale attraverso l'esame del Dna. Ma a confermare che si tratti del piccolo Mattia sarebbe la maglietta blu che ancora indossava quando il suo corpo è stato ritrovato poco fa dai carabinieri su segnalazione di un cittadino, in un campo adiacente al fiume Nevola, vicino via Santissima Trinità, a diversi chilometri di distanza dal punto in cui, la sera del 15 settembre, è stato trascinato via dalla forza del fiume in piena che ha tracimato e ha investito l'auto su cui viaggiava con la mamma, la farmacista Silvia Mereu: lei si era salvata per miracolo aggrappandosi ad un albero.

La tragedia annunciata

Una tragedia annunciata, anche se i genitori del bambino assieme a tutte le Marche, speravano in un miracolo: si sperava che Mattia potesse essersi rifugiato da qualche parte e che stesse aspettando l'arrivo dei soccorsi. Si è pregato a lungo, con intensità, assieme al vescovo di Senigallia, durante una veglia intensa e affollata. Sapere adesso che Mattia non c'è più, averne la certezza, getta tutta la comunità marchigiana nello sconforto. Il piccolo Mattia è la dodicesima vittima della violenta alluvione che si è abbattuta in provincia di Ancona.

Dodici vittime, si cerca ancora Brunella

Dodici vittime accertate, mentre adesso si continua a cerca Brunella Chiu, la mamma di 56 anni, dispersa da otto giorni. Anche lei non si trova, mentre il corpo senza vita della figlia, Noemi Bartolucci di 17 anni è stato rinvenuto poche ore dopo. Salvo per miracolo, questo sì, l'altro figlio di Brunella: Simone è riuscito a resistere due ore aggrappato ad un albero, mentre tutto intorno veniva spazzato via dal fiume di fango e detriti.