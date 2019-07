Maturità da somari: D'Annunzio «poeta water». La Guerra Fredda? In Siberia

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2019 10:43

Sbagliare è umano, per carità, ma sarebbe meglio non esagerare. Soprattutto durante l'. E invece anche quest'anno sono tanti glisparati dai candidati durante il colloquio dell'esame di Stato. Qualche esempio? Dal classico ed immancabileal nuovissimocome attualeA raccogliere gli orrori dei quasi maturi è il sito skuola.net che, con un sondaggio su 6mila maturandi, ha raccolto gli errori più pesanti da digerire. Soprattutto per i professori. Ad esempioquest'anno è passato da poeta vate ad un più offensivo. Giovanni Verga ha perso la paternità dei Malavoglia, cedendola ad un ignaro Italo Svevo.Non si fanno sconti a nessuno, neanche a Dante che, secondo uno studente, sarebbe un famoso italiano ebreo e, per un altro, avrebbe scritto il 10 Agosto di Pascoli. Anche lo storico dipinto Guernica disembra aver cambiato autore, passando tra le mani di. In questo caso la colpa sembra essere tutta delle serie tv. Gli strafalcioni non hanno risparmiato proprio nessuno, neanche il romanzo 1984 di George Orwell dove il protagonista Winston Smith viene scansato dall'attore Will Smith. C'è anche chi è pronto a ripetere la lezione sulla Terza Guerra Mondiale, scoppiata in India, e chi spiega la Guerra Fredda come quel conflitto combattuto senza sentimento, in maniera crudele. Anzi no, è stato combattuto nella gelida Siberia. E Tito Livio, storico latino del 59 a.C., in un attimo è stato nominato Imperatore. Peccato per quel Livio di troppo. E poi c'è lui, Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due Mondi, che per qualcuno è vissuto nel 1300.riproduzione riservata ®