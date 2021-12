Covid, ristoratore no-vax muore a 60 anni: aveva provato a rifiutare il casco ventilatore

No vax convinto è morto a causa del Covid all'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala. Maurizio Bellitteri, 60 anni, noto ristoratore di Marsala era ricoverato da giorni in terapia intensiva in gravissime condizioni per Covid-19. Aveva rifiutato di vaccinarsi ma continuava a svolgere la sua professione a contatto con il pubblico.

APPROFONDIMENTI USA No vax, il prete di New York: «Chi non è vaccinato non... L'EPIDEMIA Vaccino, terza dose estesa alla fascia 16-17 anni e 12-15 fragili: si...

Titolare, da diversi anni, di un ristorante con annesso stabilimento balneare (zona lido Signorino, nel versante sud di Marsala), era il più grande di cinque fratelli. L'uomo lascia la moglie e una figlia. Uno dei suoi fratelli, Massimo Bellitteri, anche lui operante nel settore della ristorazione, è stato raggiunto dalla notizia mentre preparava il pranzo di Natale per i poveri alla mensa sociale di Marsala. "Fino all'ultimo - ha dichiarato - ho pregato per lui, ma non è servito".

Le condizioni di Maurizio Bellitteri, che aveva contratto il virus circa un mese fa, sono apparse subito gravi in ospedale, dove i medici hanno dovuto anche convincerlo per sottoporlo al casco ventilatore, prima di decidere il ricovero in terapia intensiva. Ad aggravare la sua condizione anche il fatto che soffrisse di obesità e di ipertensione.