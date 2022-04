Maurizio Breda morto a Pasqua per un tumore: il papà 30enne lascia la moglie e il figlio di 4 anni

Tragedia nel giorno di Pasqua a Treviso. Maurizio Breda non ce l'ha fatta. Mauri, come erano solito chiamarlo gli amici, era un giovane padre di famiglia residente nel capoluogo della Marca, che ha perso la vita a soli 30 anni per un tumore che gli era stato diagnosticato lo scorso Natale. A piangerlo adesso ci sono la compagna e il suo bimbo di 4 anni.

Meccanico di professione e grande appassionato di auto. Il 30enne lascia la compagna Andrea Cover, originaria di Cessalto, e il suo amatissimo bimbo di 4 anni. «Hai lottato fino alla fine ma non doveva andare così, avevi il nostro piccolo da crescere insieme a me» il messaggio straziante con cui Andrea ha annunciato la scomparsa di Maurizio sui social.

Dopo la scoperta della malattia, il 30enne aveva provato a sottoporsi a tutte le cure possibili nella speranza di debellare il tumore. Purtroppo non è bastato: sotto choc amici e familiari. Decine i messaggi di cordoglio che in queste ore hanno riempito il profilo Facebook del 30enne. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore. Oggi c'è spazio solo per il lutto e il dolore di un dramma davvero difficile da accettare.