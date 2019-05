Sarà effettuata mercoledì alle 9 all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo l'autopsia sul corpo di Maurizio Canavesi, il dj di 33 anni, di Terno d'Isola, morto lo scorso 22 maggio, a un mese di distanza dall'aggressione a coltellate fuori casa a Terno.



Canavesi è morto nel reparto di Terapia intensiva, dove era ricoverato in condizioni gravissime, benché negli ultimi giorni il quadro clinico fosse migliorato. In carcere per l'aggressione si trova Sergio Ubbiali, artista di strada di 25 anni, di Stezzano, fermato dai carabinieri 18 ore dopo il fatto, a Brescia. Ora è accusato di tentato omicidio aggravato da futili motivi.

Lunedì 27 Maggio 2019, 19:11

