Scivola e batte la testa contro una pietra: morto uno scialpinista di 68 anni

Caduta fatale per uno scialpinista che, in seguito a una caduta sul Mont Colmet (3.023 metri), sopra Morgex, in Valle d'Aosta, è morto. La vittima è Mauro Fornaresio, di 68 anni, residente a Trofarello, in provincia di Torino.

Leggi anche > Torino, violento scontro nella notte: cinque feriti nelle tre auto coinvolte

APPROFONDIMENTI SVIZZERA Svizzera, scialpinista italiano 68enne muore travolto da una valanga:... LA STORIA Scialpinista ritrovato vivo dopo 25 ore nella neve, i messaggi alla... VERCELLI Valsesia, sciatore di 15 anni muore dopo una caduta sulle piste di...

Come riporta Repubblica, l'incidente è avvenuto a 2.800 metri di quota. Mauro, che faceva parte dei Cai-Uget, un gruppo di scialpinisti piemontesi, era in salita quando, probabilmente durante un cambio di direzione, è caduto ed è scivolato per una ventina di metri, battendo la testa contro una pietra.

Nonostante indossasse il casco l'uomo è morto sul colpo. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano con il medico del 118 che ne ha certificato il decesso. Sono in corso le indagini da parte della Guardia di finanza di Entreves.