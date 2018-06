CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 9 Giugno 2018, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 08:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un concentrato di terra dei fuochi e Bagnoli. È Taranto, la città italiana ad alto rischio ambientale. Gianni frequenta la scuola elementare «Giusti» nel quartiere Tamburi. Ha sempre considerato gli altoforni dell’Ilva parte del paesaggio. La sua scuola ha due viste: da una parte il mar Piccolo, dall’altra l’acciaieria. Gianni ha disegnato il mare, fino a qualche tempo fa ritraeva solo ciminiere. Un cambio di prospettiva, effetto Commissariato straordinario bonifiche. L’effetto degli interventi di risanamento nelle 5 scuole del rione Tamburi, quello di fianco all’Ilva. Sono i primi interventi ultimati dalla struttura straordinaria, nata nel 2012 e ripensata tre anni fa. Vera Corbelli, geologa napoletana, segretario coordinatore del Distretto idrografico dell’Appennino meridionale, da commissario straordinario avrebbe dovuto occuparsi solo di 4 bonifiche. Con le scuole in testa. Invece Taranto è diventato un modello di rinascita, per decreto. Spiega Vera Corbelli: «A Taranto, con la scelta di tre anni fa, l’ambiente è stato messo al centro di politiche di rigenerazione e sviluppo complessivi». Il Commissariato per le bonifiche da allora ha obiettivi ampliati in un’area definita «vasta». Nel quartiere Tamburi, dove nel sottosuolo sono concentrati metalli pesanti, idrocarburi, diossina, anche lo storico cimitero di San Brunone è inquinato. I 19 sondaggi del Commissariato a 4 metri e mezzo di profondità hanno dato risultati incredibili. Dove ci sono croci e defunti da decenni, i tassi di inquinamento sono alti. La bonifica nel cimitero costerà 12 milioni, interesserà 7 campi di sepoltura. Succede solo qui.