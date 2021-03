Sardegna zona bianca, nel primo sabato senza misure maxi rissa in Centro a Nuoro: in 20 si picchiano (senza mascherina)

Una rissa da far west, compresa di lancio di sedie e bottiglie. È accaduto all'esterno di un locale nel quartiere di Seuna, a Nuoro. Dove 20 giovani, quasi tutti senza mascherina, si sono incontrati nel centro storico, durante il primo sabato in zona bianca per l'isola, e hanno dato vita a un maxi assembramento, che è stato anche ripreso dai cellulari dei giovani presenti. In queste ore i video spopolano sui social. Sul posto sono arrivati con gli agenti della Questura di Nuoro e i carabinieri, ma i ragazzi sono fuggiti subito dopo lo scontro. Le forze dell'ordine hanno già acquisito i filmati e stanno cercando di risalire agli autori.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, Collatino, maxi-rissa al parco con 100 minorenni: «Una... LATINA Formia, rissa tra due gruppi rivali di ragazzini: 17enne muore...

Maxi rissa a San Valentino denunciati sei giovanissimi

🔴 Maxi rissa tra decine di giovanissimi nella notte a Nuoro. A breve i dettagli su https://t.co/l5FXu0sxH1 #sardegna #nuoro pic.twitter.com/fA7czRSsxg — Sardinia Post (@SardiniaPost) March 7, 2021

Roma, Collatino, maxi-rissa al parco con 100 minorenni: «Una vendetta per il Pincio»

Il bollettino regionale

I casi di positività al Covid, in Sardegna, sono 41.745, complessivamente accertati dall'inizio della pandemia. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 95 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 794.272 tamponi, per un incremento complessivo di 2.393 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l'Isola un tasso di positività del 3,9%.

Covid Italia, bollettino oggi 7 marzo 2021: 20.765 nuovi casi e 207 morti. Tasso di positività sale al 7,6%

Non si registrano nuovi decessi (1.183 in tutto). Sono invece 188 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-3), mentre restano 24 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.474, mentre i guariti sono complessivamente 27.691 (+55). Le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 185. Sul territorio, dei 41.745 casi positivi complessivamente accertati, 10.042 (+60) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.674 (+16) nel Sud Sardegna, 3.498 (+1) a Oristano, 8.246 (+1) a Nuoro, 13.285 (+17) a Sassari.

Ultimo aggiornamento: 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA