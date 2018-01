Si stima che siano una quarantina i veicoli coinvolti, tra cui alcuni tir, in un maxi incidente avvenuto questa mattina sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce. Lo comunicano in una nota i vigili del fuoco di Genova, intervenuti sul posto con numerose squadre, provenienti da Multedo, dalla sede centrale e da Ovada. L'incidente ha provocato il la morte di una persona e 29 feriti. L'elicottero Drago 51 ha trasferito i più gravi ai pronto soccorso.

I feriti dell'incidente avvenuto sulla A26 fra i caselli di Masone e Voltri, secondo 118 e polizia stradale, sono 19. Tra i feriti, trasferiti in cinque ospedali, ci sono due bambini e sono stati trasferiti in 5 diversi ospedali.



Due feriti sono stati trasferiti a Novi Ligure (Alessandria), gli altri in ospedali di Genova, 5 a Voltri, 4 al Villa Scassi di Sampierdarena, 4 al Galliera, 2 al San Martino, 2 al pediatrico Gaslini. Il cadavere della persona deceduta è stata trasferita all'obitorio del San Martino di Genova.

