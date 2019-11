Firenze, spaccio di droga nel McDonald's della stazione: il questore sospende la licenza

Il questore di Firenze ha sospeso per sette giorni la licenza di uno dei ristoranti McDonald's di piazza della Stazione. Il provvedimento, scattato dalla scorsa mezzanotte, è stato adottato ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. In particolare, secondo quanto spiegato, «sono state ritenute sussistere le condizioni di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini atteso che, dai frequenti controlli delle forze dell'ordine, risulta che il pubblico esercizio sia assiduamente frequentato da soggetti che vi si recano anche per consumare svariati reati, dallo spaccio di droga ai reati contro il patrimonio, rendendosi talvolta autori di fatti di violenza». La decisione di sospendere per una settimana la licenza è stata adottata anche in considerazione del fatto «che si tratta di luogo ad alta densità di frequentazione di turisti e anche di minori».

Ultimo aggiornamento: 13:31

