Facchinetti aggredito, chi è McGregor: risse e accuse di stupro. Una vita tra ring, pub e carcere

Tre arresti, cauzioni per 62 mila dollari e una cifra imprecisata spesa in multe prese a ogni latitudine e dalle più disparate autorità. Con la chicca, in senso negativo si intende, di una maxi mazzetta da 900 mila euro che la leggenda metropolitana vuole abbia pagato alla mafia irlandese per risolvere una faccenda spinosa. Una delle sue tante aggressioni, di cui quella volta, in un pub di Dublino, fu vittima l'uomo sbagliato. Il curriculum...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati