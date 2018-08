Guido Meda salvo dopo il naufragio al Giglio: «Vorrei conoscere quei 4 angeli»

Bruttissima avventura all'isola del Giglio per Guido Meda, il noto giornalista sportivo , esperto di motociclismo e volto di. Meda sul suo profilo Facebook ha scritto così: «Vorrei conoscere le quattro persone mandate da un angelo custode che da riva ci hanno visto affondare tra le onde e hanno chiamato i soccorsi. Se non fosse stato per loro...». Meda era a bordo di uno yacht, con altre otto persone compresi anche cinque bambini, affondato all'Isola del Giglio durante una tempesta.