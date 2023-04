Medico ucciso in Basilicata, fermato un uomo per l'omicidio di Lorenzo Pucillo. «Lite per ragioni di vicinato»

Un uomo è stato fermato dai Carabinieri, su ordine della Procura della Repubblica di Potenza, perché ritenuto responsabile dell'omicidio di Lorenzo Pucillo, medico sociale del Picerno (quadra della serie C), avvenuto il 21 marzo scorso nelle campagne di Pescopagano, in provincia di Potenza. L'omicidio è avvenuto dopo «pregressi litigi per ragioni di vicinato».

Il cadavere di Puccillo è stato visto la mattina di mercoledì 21 marzo da un agricoltore della zona che ha avvertito i carabinieri. In un primo tempo, il cadavere è stato trasportato all'Ospedale di Pescopagano, in provincia di Potenza, secondo i primi accertamenti Puccillo era stato colpito da uno dei bovini allevati nella sua azienda agricola. Successivamente il cadavere è stato trasferito a Potenza in vista dell'autopsia, disposta dalla Procura della Repubblica, per fare definitivamente luce sulle cause della morte del medico. L'esame autoptico aveva rilevato ferite da arma da fuoco in più punti del torace. Questo particolare aveva dato una direzione completamente diversa alle indagini dei carabinieri.