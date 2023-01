In futuro vedremo meno arcobaleni nel Mediterraneo: tutta colpa dei cambiamenti climatici

In futuro avremo più arcobaleni e il motivo è tutto nei cambiamenti climatici. Ma non nel Mediterraneo e alle nostre latitudini, dove invece diminuiranno a dismisura. A dirlo è lo studio «Global rainbow distribution under current and future climates» condotto da ricercatori dell'Università delle Hawaii (UH) a Manoa e pubblicato su Global Environmental Change di Science Direct. Gli autori stimano che entro il 2100, la posizione media del terreno sulla Terra sperimenterà circa il 5% in più di giorni con gli arcobaleni rispetto all'inizio del 21esimo secolo. Le latitudini settentrionali e le alture molto elevate, dove si prevede che il riscaldamento porterà meno neve e più pioggia, avranno di sicuro più arcobaleni. Tuttavia, si prevede che in luoghi con precipitazioni ridotte per via del cambiamento climatico, come il Mediterraneo, ne vedranno sempre di meno.

Gli arcobaleni si producono quando le goccioline d'acqua rifrangono la luce solare. La luce del sole e le piogge sono quindi ingredienti essenziali per gli arcobaleni. Le attività umane come la combustione di combustibili fossili stanno riscaldando l'atmosfera, che cambia i modelli e le quantità di precipitazioni e copertura nuvolosa. «Vivendo alle Hawaii, mi sono sentita grata che gli arcobaleni mozzafiato facessero parte della mia vita quotidiana» ha detto l'autrice principale dello studio, Kimberly Carlson, ora al Dipartimento di Studi Ambientali dell'Università di New York.

«Mi chiedevo come il cambiamento climatico potesse influenzare l’opportunità di vederli». Camilo Mora del Dipartimento di geografia e ambiente UH Manoa si è incuriosito e ha presentato la domanda come punto focale di un progetto per uno dei suoi corsi di laurea. «Spesso – ha spiegato Mora - studiamo come il cambiamento climatico influenzi direttamente la salute e i mezzi di sussistenza delle persone, a esempio attraverso il verificarsi di un colpo di calore durante le ondate di calore potenziate dal cambiamento climatico.

Tuttavia, pochi ricercatori hanno esaminato come il cambiamento climatico possa influenzare le qualità estetiche del nostro ambiente e nessuno si è preoccupato di mappare gli eventi di arcobaleni, tanto meno per via del cambiamento climatico». Per rispondere a questa domanda, un team di ricercatori e studenti dell’UH Manoa ha esaminato le fotografie caricate su Flickr, una piattaforma di social media in cui le persone condividono le fotografie. Hanno ordinato decine di migliaia di foto scattate in tutto il mondo, etichettate con la parola «arcobaleno», per identificare gli arcobaleni generati dalla rifrazione della luce dalle goccioline di pioggia. Quindi, gli scienziati hanno creato un modello di previsione dell'arcobaleno basato su posizioni fotografiche dell'arcobaleno fotografati e mappe delle precipitazioni, copertura nuvolosa e angolazione del sole. Infine, hanno applicato il loro modello per prevedere arcobaleni attuali e futuri. Il modello suggerisce che le isole sono punti caldi dell'arcobaleno. «Le isole sono i posti migliori per vedere gli arcobaleni» secondo Steven Businger, professore di scienze atmosferiche al SOEST. «Questo perché il terreno dell'isola solleva l'aria durante le brezze marine quotidiane, producendo rovesci localizzati circondati da cieli limpidi che lasciano entrare il sole fino a produrre maestosi arcobaleni».

Si prevede che le isole hawaiane, recentemente soprannominata la «capitale arcobaleno del mondo», sperimenterà qualche giorno in più all'anno con arcobaleni. «I cambiamenti climatici genereranno cambiamenti pervasivi in tutti gli aspetti dell'esperienza umana sulla Terra. I cambiamenti nelle parti immateriali del nostro ambiente - come il suono e la luce - fanno parte di questi cambiamenti e meritano più attenzione da parte dei ricercatori». In questo caso, i risultati complessivi sono incoraggianti e sembra che le persone avranno più opportunità di stabilire una connessione arcobaleno-cambiamento climatico.