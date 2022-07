Mediterraneo, la temperatura raggiunge i 30 gradi in Corsica. «Valore estremo, come ai Caraibi»

L'ondata eccezionale di caldo ha effetti anche sulla temperatura del mare, mai caldo come in questo periodo. Uno studio dettagliato è stato pubblicato da Keraunos, l'Osservatorio francese dei temporali e dei tornado. Tutta l'area nordoccidentale del mar Mediterraneo sta conoscendo una escalation notevole. «La temperatura raggiunge i 30°C proprio oggi, domenica 24 luglio al largo della costa orientale della Corsica (Alistro)». Per l'osservatorio è una temperatura equivalente a quella registrata in piena estate ai Caraibi.

APPROFONDIMENTI IL CALDO RECORD Notti tropicali da 30 gradi: ventilatore e cibo leggero per salvare... L'EMERGENZA Caldo, roghi agricoli e scarsi controlli: il Nolano... IL CASO Caldo, Ricciardi: «Stanno morendo migliaia di persone. Afa...

Lago di Garda, l'eroe che ha salvato il figlio di 14 anni prima di annegare. «Shock termico»

La température de la mer est en passe d'atteindre les 30°C (comme le 22/7) à la bouée au large de la côte orientale de la #Corse (Alistro).

L’anomalie thermique de la Méditerranée occidentale est exceptionnelle, parfois > à 5°C au large de la Provence. #canicule pic.twitter.com/DJ6YvplzNa — Keraunos (@KeraunosObs) July 24, 2022

Anomalia eccezionale

Per l'osservatorio francese si tratta di una «L'anomalia termica del Mediterraneo occidentale». le temperature medie del periodo sono di circa due gradi più basse e questo significa molto anche in tema dell'equilibrio dell'ecosistema. Secondo Météociel, che si occupa delle osservazioni meteo francesi, il mare ha raggiunto i 25° sulla costa della Languedoc-Roussillion e 28° in Costa Azzurra. Una rapida analisi della mappa rivela come temperature più fresche del mar Mediterraneo si registrino nell'Adriatico e nell'Egeo.