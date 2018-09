Attaccato dalle meduse, per fortuna c’erano due bagnini a poca distanza, sennò non si sa come sarebbe finita per un giovane di 33 anni. Che, improvvisamente, ieri si è trovato in gravi difficoltà mentre faceva il bagno al largo della spiaggia libera nei pressi dei Bagni Il Lido delle Palme a Ponte Sasso. Erano le 12.15 quando i due bagnini della concessione hanno udito grida disperate provenire da un bagnante che con fare impacciato cercava di avvicinarsi alla riva. Gridava aiuto e tentava di attirare l’attenzione dei soccorritori agitando le braccia.

Martedì 18 Settembre 2018, 13:12 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2018 13:19

