Milano: pirata della strada travolge tre adolescenti davanti a una gelateria e scappa

Un automobilista che stava passando nella centrale piazza Matteotti a Melegnano (Milano), oggi nel tardo pomeriggio, è salito sulla marciapiede davanti a una gelateria investendo tre minorenni che erano appena usciti dal locale. Senza fermarsi e scendere a prestare soccorso, si è velocemente allontanato dal luogo facendo perdere le proprie tracce.

I tre ragazzini, tra i 12 e i 15 anni, sono stati immediatamente soccorsi e trasportati nel vicino ospedale di Vizzolo Predabissi: non risultano in gravi condizioni di salute. Si sta ora cercando l'auto pirata: i carabinieri stanno cercando di visionare anche diverse telecamere posizionate in zona. I testimoni hanno descritto qualche caratteristica della vettura.

Ultimo aggiornamento: 21:16

