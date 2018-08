Melissa e Nathan, i due giovani morti sul ponte: in partenza per la Sardegna insieme a un'amica

Mercoledì 15 Agosto 2018, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 15-08-2018 16:24

Avrebbero dovuto imbarcarsi per la Sardegna i tre giovani francesi che figurano tra le vittime del ponte Morandi, crollato ieri mattina all'improvviso a Genova . Si tratta di, rispettivamente di 20, 22 e 20 anni. I primi due erano fidanzati e si erano messi in viaggio con un'amica.Erano tutti die avevano preso i biglietti per il traghetto che in serata li avrebbe portati sull'isola dove avrebbero trascorso parte delle loro vacanze.Avevano scelto l'Italia per le loro ferie estive e come tanti giovani coetanei erano partiti insieme per il mare.I tre cittadini francesi sono tra tutti coloro che transitavano sul quel tratto di autostrada per raggiungere la meta delle loro vacanze e hanno perso la vita a poco più di vent'anni. Intanto, tra le macerie si continua a scavare per recuperare corpi ed eventuali superstiti. Gli sfollati sono centinaia davanti al pericolo di un ulteriore crollo.