Mercoledì 23 Ottobre 2019, 15:10 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2019 16:24

la donna di 64 anni che era ricoverata pernel reparto di terapia intensiva dell'di. Alla donna, non vaccinata nè per la meningite di tipo A nè per quella di tipo B, era stata diagnosticata un'da. A dare la notizia del decesso è l'Asl Toscana Centro. La donna si era rivolta ieri al pronto soccorso per via dei malori provocati dalla febbre alta che l'aveva colpita.Fino al giorno precedente era in buone condizioni di salute. L'ospedale Santo Stefano di Prato ha richiesto il riscontro diagnostico. L'unità funzionale di igiene e sanità pubblica della Asl dell'area pratese ha già attivato le procedure per l'indagine epidemiologica al fine di ricostruire i luoghi frequentati dalla signora ed ha già avviato le procedure di profilassi per i contatti stretti.