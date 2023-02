BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - Dichiarata oggi, 28 febbraio, la morte cerebrale del 17enne di Tezze sul Brenta colpito da meningite da meningicocco di tipo B. Speranze finite, la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno che lascia sgomenti. Il giovane è stato ricoverato nella notte tra sabato e domenica, 25 e 26 febbraio, all'ospedale di San Bassiano, a Bassano del Grappa dopo aver accusato il malore ed essere risultato positivo alla malattia.

L'osservazione di sei ore, morte cerebrale per il 17enne

E' stata attivata questa mattina, 28 febbraio, la procedura di osservazione del ragazzo dalla durata, come previsto dalla legge, di sei ore. Poi sarà dichiarata la morte cerebrale. I medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita ma già ieri, 27 febbraio, le speranze per il giovane erano appese ad un filo. Tanto che i compagni di scuola si erano recati in ospedale per stare vicini al ragazzo che fino a pochi giorni fa era seduto con loro sui banchi del liceo scientifico da Ponte di Bassano del Grappa.

La procedura, in profilassi 265 persone

La procedura avviata immediatamente dall'Ulss 7 Pedemontana ha avviato il tracciamento di tutti i contatti avuti dal ragazzo negli ultimi 10 giorni tra cui i suoi compagni della squadra di basket con cui si era allenato a Riese Pio X, gli amici e i parenti. Sono 265 le persone attualmente in profilassi: 75 quelli intercettati nei giorni scorsi 190 nelle ultime ore.