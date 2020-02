In ospedale con la febbre alta, muore dopo due ore a 56 anni: ipotesi meningite

Ultimo aggiornamento: 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma a, provincia di Pavia, dove due giorni fa unin ospedale a poche ore dal suo arrivo al pronto soccorso. L’uomo, residente a Cozzo Lomellina, come raccontano i quotidiani locali, è arrivato in ospedale lunedì nel tardo pomeriggio con la febbre alta: nonostante i tentativi dei medici, è, nella serata dello stesso giorno.Il sospetto dei medici è che sia stato stroncato da una, ma a stabilire la causa esatta della sua morte sarà l’autopsia. Nessuno tra medici e familiari è stato sottoposto a profilassi, perché la meningite batterica da pneumococco, seppur grave, non è contagiosa.