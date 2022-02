Dentista travolto e ucciso da un'auto sul marciapiede: Mentana piange Luca Colasanti

Travolto e ucciso un dentista di Mentana, aveva 54 anni. Ieri alle 20.30 in località Casali a Mentana (Roma), in via Nomentana, un uomo ha perso il controllo della propria auto e ha investito un pedone sul marciapiede, che è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del 118 arrivati insieme ai carabinieri di Mentana. La vittima è il dentista di Mentana Luca Colasanti, 55 anni, padre di quattro figli. Alla guida dell'auto c'era un 55enne di Monterotondo. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto e hanno effettuato gli accertamenti sul guidatore, attualmente indagato per omicidio stradale.

