PESCARA - È molto probabile che la detenzione del boss Matteo Messina Denaro, latitante catturato a Palermo dopo trent’anni, possa avvenire in Abruzzo. Il boss è sbarcato ieri sera con un volo militare all’aeroporto di Pescara.

L’ipotesi più accreditata è che venga detenuto nel carcere dell’Aquila poiché è una struttura di massima sicurezza, che ha già ospitato, al regime del 41 bis, personaggi di spicco e anche perché nell’ospedale del capoluogo c’è un buon centro oncologico.

A questo proposito sarebbero già stati allertati, nella stessa serata dell’arresto, alcuni medici specialistici.

La prima notte nel carcere di Lanciano

A quanto si è appreso, Messina Denaro sarebbe transitato per il carcere di Lanciano, per le prime formalità, e poi trasferito nel capoluogo d’Abruzzo dove sono stati detenuti in passato altri pezzi da novanta della criminalità organizzata, tra cui Bagarella e i fratelli Graviano.