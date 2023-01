Messina Denaro, cosa c'era nel covo: preservativi, viagra, ricevute di ristoranti e sneakers griffate

Cosa c'era nel covo del boss Matteo Messina Denaro? Sneakers griffate, vestiti di lusso, un frigorifero pieno di cibo, ricevute di ristoranti, pillole per potenziare le prestazioni sessuali, preservativi sono alcune degli oggetti ritrovati nella casa usata dal boss Messina Denaro e scoperta dai carabinieri nella notte nel centro di Campobello di Mazara. L'abitazione risultava intestata ad Andrea Bonafede, il geometra che avrebbe prestato la sua identità al padrino e che ora è indagato. Al momento non risulta che nell'immobile vi fossero documenti particolari tanto che gli inquirenti sospettano che possa esserci un secondo immobile in cui cercare il cosiddetto tesoro di Messina Denaro.

I carabinieri: «Appartamento confortevole»

Il covo di Matteo Messina Denaro «è un appartamento normale, ben ristrutturato, confortevole. Si comprende che le condizioni economiche del latitante erano discrete, buone. Un arredamento ricercato, oggetti di un certo tenore, non proprio di lusso ma di apprezzabile valore», è la descrizione fornita dal colonnello Fabio Bottino, comandante provinciale dei Carabinieri di Trapani, con un passato nel Ros. L'abitazione è nel centro del paese. «Le indagini e gli accertamenti sono in corso - aggiunge -. È un lavoro per il quale occorreranno giorni».

Come è stato ritrovato il covo

La chiave di un'Alfa Romeo 164 ritrovata nel borsello del boss Messina Denaro: è stato questo l'input che ha consentito ai carabinieri e ai magistrati di risalire all'ultima abitazione del boss a Campobello di Mazara, perquisita questa notte. Gli inquirenti, attraverso il codice della chiave, sono risaliti al veicolo e grazie a un sistema di intelligenza artificiale hanno ricostruito, con tanto di immagini, gli spostamenti dell'Alfa. Tra le riprese c'era anche quella del boss che entrava e usciva dall'abitazione di Campobello con le borse della spesa: circostanza che ha portato i magistrati al covo.

Bonafede parla con i pm

Intanto la Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Bonafede, il proprietario del covo del boss Matteo Messina Denaro, in via CB31, a Campobello di Mazara (Trapani). Bonafede è anche il nome che il boss ha usato per almeno un anno per curarsi presso la clinica Maddalena. L'uomo che ha «prestato» l'identità al boss starebbe parlando con i pm. Con i magistrati avrebbe fatto mezze ammissioni dicendo di conoscere il capomafia fin da ragazzo e di essersi prestato a comprare, con i soldi del padrino, la casa in cui questi ha passato l'ultimo anno. L'immobile, in pieno centro abitato, a Campobello di Mazara, risulta intestata infatti a Bonafede. Il geometra risulta indagato per associazione mafiosa.