Messina Denaro e la figlia Lorenza Alagna, il primo incontro in carcere a L'Aquila. Le lettere mai spedite: «Stai lontana dai mondi che non conosci»

Si dovrebbe chiamare Lorenza Messina Denaro perché lei è la figlia di Matteo Messina Denaro. Ma ha deciso che può fare a meno di quel cognome scomodo. Lorenza Alagna, figlia di Francesca Alagna, aveva deciso di scavare un bivio per portarsi, per quanto possibile, lontano dalle vicende del padre. Ora però lo ha incontrato, per la prima volta, nel carcere Le Costarelle a L'Aquila. Un confronto che, secondo Repubblica, sarebbe avvenuto nei giorni scorsi, prima dell'emergere delle frasi dell'interrogatorio di garanzia reso in uno dei tanti procedimenti penali a cui è sottoposto il boss. Un faccia a faccia diviso solo dal vetro blindato.

Messina Denaro e il rapporto con la figlia

Messina Denaro, 61 anni, arrestato lo scorso 16 gennaio e malato di cancro, ha visto la figlia 26enne che non ha mai ufficialmente riconosciuto in un braccio blindato del 41 bis.

Lorenza Alagna, chi è la figlia del boss

Non si erano mai conosciuti padre e figlia. Lorenza è il frutto della relazione con Francesca Alagna, sorella del commercialista di fiducia dell'ex patron della Valtur, Carmelo Patti. Di lei si sa che ha vissuto a Castelvestrano con la mamma. Nel 2013 compie 18 anni e dopo la maturità al liceo scientifico si iscrive all'università allontanandosi dalla casa di famiglia dove aveva vissuto fino a quel momnento. Oggi ha 27 anni e il 14 luglio 2021 ha avuto un bambino, con un giovane che lavora a Selinunte, che non porta il cognome Messina Denaro.

La distanza

«Quanto vorrei l’affetto di una persona e purtroppo questa persona non è presente al mio fianco e non sarà mai presente per colpa del destino...», scrisse una volta sul suo profilo Facebook Lorenza Alagna. Si riferiva al padre? Il magistrato Roberto Tartaglia provò a chiederle notizie senza successo. Anche i giornalisti del Tg2 provarono a parlare con Lorenza anni fa ma lei oppose la stessa resistenza di questi giorni: «Non voglio stare sotto i riflettori! Dovete fare finta che io non esisto», disse.