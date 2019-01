Giovedì 10 Gennaio 2019, 18:37

«I latitanti godono di coperture e reti di sostegno: non potrebbero esistere i latitanti se non ci fossero reti che consentono le latitanze. Le reti via via sono state tagliate e si assottiglia sempre più quel sostegno che ha consentito al latitante di restare ancora oggi impunito e questo mi fa pensare che Matteo Messina Denaro sarà sicuramente arrestato». È quanto afferma a Tv2000 il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho.«Di latitanti ne abbiamo arrestati tantissimi - ricorda il magistrato - sia quando ero procuratore aggiunto a Napoli sia da procuratore della Repubblica a Reggio Calabria. E a Reggio Calabria non ci sono più latitanti, anche se erano in latitanza da 20-30 anni. Sono stati arrestati tutti. Via via che si tagliano le reti, i latitanti vengono necessariamente raggiunti e arrestati».